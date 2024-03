Ces filles-là – Festival de théâtre l’Autre Rive 2024 Espace Simone Signoret Cenon, samedi 30 mars 2024.

Ces filles-là – Festival de théâtre l’Autre Rive 2024 Un récit choral qui tricote, à travers quatre générations, le fil de l’histoire de la libération des femmes. Par la Cie Les Volets Rouges. À partir de 14 ans. Samedi 30 mars, 14h00 Espace Simone Signoret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T14:00:00+01:00 – 2024-03-30T15:00:00+01:00

À partir de 14 ans

Un récit choral qui tricote, à travers quatre générations, le fil de l’histoire de la libération des femmes.

Du point de vue d’un groupe de jeunes filles d’aujourd’hui et avec le concours de figures du passé, l’auteur dresse un bilan sans concession du combat, avec ses élans et ses contradictions, ses engagements et ses lâchetés. Il révèle nos silences complices face aux harcèlements en tout genre, à un âge où l’on est pris entre le désir de plaire et le besoin de trouver sa place.

S’appuyant sur un fait réel, il entreprend le récit de vie d’une adolescente mise au banc du groupe par ses semblables. Et rappelant l’histoire des luttes pour l’égalité, il signe une bouleversante ôde au féminisme qui doit encore et toujours se réinventer.

Nom de l’association: OFFICE CULTUREL ET D’ANIMATION DE CENON

Email de l’association: ocac@culture-cenon.fr

Tarif : 5 – 10 euros

Lieu : Espace Simone Signoret – 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Inscription/Réservation : Oui

Programme : https://www.cenon.fr/system/files/webform/soumettre_un_evenement_a_l_agend/29689/ces-filles-la-far-2024-instagram.png

Lieu : Espace Simone Signoret – 1 avenue Carnot 33150 Cenon

Espace Simone Signoret 1 avenue Carnot 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Nouvel équipement culturel dédié au spectacle vivant, la salle Simone Signoret propose une programmation dense et diversifiée. Du théâtre au stand up, en passant par la danse et les petites formes musicales, elle vient compléter l'offre culturelle de la ville. D'une capacité de 200 places, elle cultive la proximité avec les artistes et promeut leurs liens avec les spectateurs.

En voiture : Parking gratuit sur le site de l'Hôtel de Ville / En tramway : la ligne A ,arrêt Mairie de Cenon / En vélo : Bornes VCUB station Gare de Cenon