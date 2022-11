Ces femmes qui ont réveillé la France Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: 13100

13100 EUR 10 37 Artistes, autrices, scientifiques, militantes, connues ou anonymes, elles ont défié le pouvoir et les conservatismes pour transformer la société ; pourtant elles demeurent les éternelles oubliées des livres d’histoire écrits par les hommes. À contrario, l’ancien ministre de l’Intérieur, président de l’Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel, qui monte sur les planches pour la première fois avec une passion non dissimulée, brosse les portraits d’une vingtaine de figures pionnières parmi lesquelles Olympe de Gouges ou Louise Michel. Il est accompagné d’une mime et d’une pianiste qui fera entendre les notes de compositrices telles que Nadia et Lily Boulanger. Audacieuses et opiniâtres, des femmes qui ont bousculé et changé le destin de la France sont mises à l’honneur par Jean-Louis Debré. Théâtre du Jeu de Paume 17-21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence

