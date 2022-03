Ces femmes qui nous inspirent – Du 7 au 13 mars Blagnac, 7 mars 2022, Blagnac.

Ces femmes qui nous inspirent – Du 7 au 13 mars

du lundi 7 mars au dimanche 13 mars à Blagnac

Temps fort de cet événement, découvrez l’exposition de photographies intitulée **Blagnac ô féminin**, devant l’Hôtel de ville proposée en partenariat avec [Toulouse Métropole](https://www.toulouse.fr/web/social/egalite-parite/egalite-femmes-hommes). Objectif, montrer une diversité de portraits de femme, leurs parcours et leurs engagements afin de lutter contre les stéréotypes : vingt et une Blagnacaises témoignent de leur quotidien, de leur vision de la femme. Sportives, femmes actives, en insertion professionnelle, élues, artistes, bénévoles d’association et de club sportif, elles sont sur tous les fronts. ### Autres temps forts – **Vendredi 11 mars**, de 11 à 15h, lycée Saint-Exupéry, animations pour sensibiliser les jeunes à l’égalité femmes-hommes. – **Samedi 12 mars**, centre-ville : de 15h30 à 18h, place des Arts, animations autour de l’exposition avec un live painting d’une artiste résidente de l’Aérochrome, des ateliers proposés par la MJC, et des lectures publiques proposées par la compagnie Fabula Théâtre. A 16h, balade urbaine sur les traces des femmes d’hier et d’aujourd’hui avec l’[association Blagnac histoire et mémoire.](http://blagnac-histoire-memoire.fr/) – **Du 7 au 13 mars**, le cinéma Rex propose un film par jour soit réalisé par une femme, soit relatant le trajet de vie d’une ou plusieurs femmes. [Programme du cinéma en ligne](https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/00384393805265ac16f14) | [Flyer portraits de femmes inspirantes](https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938dbfaa9b5cfdf) | [En savoir plus sur la page égalité femmes-hommes](https://www.mairie-blagnac.fr/egalite-femmes-hommes.html)

A l’occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars, la Ville organise la première semaine de l’égalité femmes-hommes

Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T09:00:00 2022-03-07T20:00:00;2022-03-08T09:00:00 2022-03-08T20:00:00;2022-03-09T09:00:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-10T09:00:00 2022-03-10T20:00:00;2022-03-11T09:00:00 2022-03-11T20:00:00;2022-03-12T09:00:00 2022-03-12T20:00:00;2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T20:00:00