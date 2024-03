CES FABULEUSES ABEILLES SAUVAGES Montagnac, mercredi 22 mai 2024.

CES FABULEUSES ABEILLES SAUVAGES Montagnac Hérault

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Ces fabuleuses abeilles sauvages

Le 22/05/2024 de 14h à 17h

Journée internationale de l’abeille Domaine de Bessilles Montagnac à partir de 6 ans

Sans inscription

Association qui anime ART Bio 06 12 05 82 39 et CIVAM Racines 34 04 67 06 23 39

Durant la journée internationale de l’abeille, venez profitez de l’animation « Ces fabuleuses abeilles sauvages « .

Certaines fabriquent du miel…mais pas toutes ! Atelier créatif et pédagogique pour connaître et découvrir toutes les abeilles sauvages de notre territoire.

Partez à la découverte des plantes mellifères qui attirent bien des pollinisateurs. Attention, il n’y a pas que la célèbre abeille domestique qui nous rend service ! Découvrez les merveilleuses abeilles sauvages et autres pollinisateurs par le biais de jeux et observations.

Matériel à disposition loupes botaniques, flores (livres), clé de détermination des insectes, boîtes loupes, jeux sur les insectes et les abeilles sauvages, photos, crayons et papier pour dessiner…

Lieu de rdv Domaine départemental de Bessilles

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

– 240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

– Ouverture 7j/7

– Parking gratuit

– Aire de jeux

– Aires de pique-nique

– Divers sentiers de randonnées et de balades

– Accès libre et gratuit à tous les équipements

– Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:00:00

fin : 2024-05-22 17:00:00

Montagnac 34530 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

