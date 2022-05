Ces destins qui nous relient Villa Gillet Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Ces destins qui nous relient Villa Gillet, 22 mai 2022, Lyon. Ces destins qui nous relient

Villa Gillet, le dimanche 22 mai à 15:00

L’oeuvre dramatique et littéraire de Nino Haratischwili entremêle les destinées individuelles et l’histoire collective des peuples de l’Europe de l’Est. La jeune écrivaine trouve l’inspiration dans sa propre histoire : forcée à l’exil après l’invasion de la Géorgie en 2008, elle est l’une des représentantes d’une « littérature de migration » née dans les cendres de l’URSS. Jakuta Alikavazovic, dont le dernier texte Comme un ciel en nous (Stock, 2021) a reçu le prix Medicis essai, est l’héritière de ce brassage des peuples et des cultures qu’a permis la « fin de l’histoire », l’écrivaine d’une littérature-monde. Ces deux voix nouvelles de la scène littéraire internationale se rencontrent pour la première fois sur la scène de la Villa Gillet.

Sur inscription – 5 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Lecture-performance des textes de Nino Haratischwili par Éric Massé (Théâtre du Point du Jour), suivie d’une conversation avec Jakuta Alikavazovic (France) et Nino Haratischwili (Géorgie/Allemagne). Villa Gillet 25 rue Chazière Lyon Serin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T15:00:00 2022-05-22T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Villa Gillet Adresse 25 rue Chazière Ville Lyon lieuville Villa Gillet Lyon Departement Métropole de Lyon

Villa Gillet Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Ces destins qui nous relient Villa Gillet 2022-05-22 was last modified: by Ces destins qui nous relient Villa Gillet Villa Gillet 22 mai 2022 lyon Villa Gillet Lyon

Lyon Métropole de Lyon