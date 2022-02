Ces composants du plastique qui affectent notre santé Muséum de Toulouse, 17 mars 2022, Toulouse.

Ces composants du plastique qui affectent notre santé

Muséum de Toulouse, le jeudi 17 mars à 18:30

### Conférences-débats : “Ces composants du plastique qui affectent notre santé” Pour en savoir plus sur [la semaine du Cerveau](https://www.semaineducerveau.fr/) ### Programme Certains composants des objets de nos vies quotidiennes sont suspectés d’impacter le développement de nos cerveaux. Nous sommes aujourd’hui largement exposés à ces présumés coupables : phénols et phtalates. Les substances devenues interdites sont remplacées par d’autres. Qu’en est-il de ces nouvelles molécules ? Comment étudier leur impact à long terme ? L’équipe du laboratoire Toxalim étudie le devenir dans l’organisme de ces perturbateurs endocrinien pour évaluer les risques sur notre santé. Enquête. Avec Véronique GAYRARD, Professeur de physiologie et endocrinologie à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, chercheuse au laboratoire TOXALIM. Responsable de l’équipe EXPER – Exposition, Perturbation Endocrino-métabolique et Reproduction, elle contribue à l’élaboration de connaissances sur les effets à long terme en santé humaine et animale de toxiques, tels que intrants agricoles, pesticides, mycotoxines, migrats d’emballage et autres contaminants alimentaires. _Rendez-vous produit avec le Comité d’organisation de la Semaine du Cerveau Toulouse._ ![]() ### Plus d’infos [Site du Muséum](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Buid%5D=93441919) ![]() ### Infos pratiques * Jeudi 17 mars de 18h30 à 19h30[](https://vimeo.com/user1877783) * Entrée libre

Accès libre et gratuit

