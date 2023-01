Ces bestioles si chères aux sorcières Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Ces bestioles si chères aux sorcières Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 9 août 2023, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Ces bestioles si chères aux sorcières 2 Rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes-d’Armor Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins

2023-08-09 21:00:00 – 2023-08-09 23:00:00

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Cette animation organisée par la Maison Pêche et Nature propose à toute la famille (enfant à partir e 5 ans) de partager une soirée découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit : chouettes, chauves-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent RDV à Plédéliac.

Sur inscription. Renseignement auprès de la structure. Prévoir vêtements adaptés. +33 2 96 50 60 04 https://www.maisonpechenature.com/ Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

dernière mise à jour : 2023-01-17 par Office de tourisme de Lamballe Communauté

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Autres Lieu Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Adresse Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor Office de tourisme de Lamballe Communauté Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Ville Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle lieuville Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Departement Côtes-d'Armor

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jugon-les-lacs-commune-nouvelle-office-de-tourisme-de-lamballe-communaute-jugon-les-lacs-commune-nouvelle/

Ces bestioles si chères aux sorcières Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle 2023-08-09 was last modified: by Ces bestioles si chères aux sorcières Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle 9 août 2023 2 rue des Grands Moulins Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, Côtes d'Armor Jugon-les-Lacs-Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté

Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Office de tourisme de Lamballe Communauté Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Côtes-d'Armor