Ces bestioles si chères aux sorcières

2022-08-10 – 2022-08-10

Soirée de découverte, d’observation et d’écoute à la tombée de la nuit: chouettes, chauve-souris, crapauds et autres bestioles vous donnent rendez-vous ! Pour toute la famille, enfant à partir de 5 ans. Prévoir lampe et chaussures de terrain.

