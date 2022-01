CES BALGENTIENNES AU COEUR DE L’HISTOIRE Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Théâtre du Puits Manu, Beaugency, le jeudi 10 mars à 20:00

Avec Anne-Marie Royer-Pantin, écrivain à la plume poétique et savante, auteur de très nombreux ouvrages souvent récompensés, ou l’art de nous entraîner sur les chemins buissonniers du patrimoine. Chercheuse passionnée, historienne exigeante, conteuse captivante, Anne-Marie Royer-Pantin nous emmène cette fois-ci sur les chemins de la mémoire de ces femmes balgentiennes, qui ont eu une influence, un impact, une empreinte dans l’Histoire locale.

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T21:30:00

