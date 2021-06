Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Cerveau Quiz Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cerveau Quiz Les Étincelles du Palais de la découverte, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Paris. Cerveau Quiz

du jeudi 8 juillet au dimanche 15 août à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 13 ans. Du vrai et du faux sur le cerveau, on en trouve partout !

Dans les magazines, dans les livres, sur les sites internet, parfois même dans la bouche de certains scientifiques … Alors venez faire le tri entre toutes ces informations : celles scientifiques, celles qui relèvent d’une croyance, celles qui ont été déformées …

Ce quiz sur les grands mythes du cerveau vous permettra de donner votre avis à chaque question !

De quoi remettre un peu d’ordre dans toutes ces idées reçues ! **Batiment**: – Salle 3 – Les étincelles du Palais de la découverte 13 ans et +

Du vrai et du faux sur le cerveau, on en trouve partout. Ce quiz sur les grands mythes du cerveau vous permettra de remettre de l’ordre dans toutes ces idées reçues ! Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-08T17:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-24T10:20:00 2021-07-24T11:20:00;2021-07-24T10:20:00 2021-07-24T11:20:00;2021-07-24T15:40:00 2021-07-24T16:40:00;2021-07-24T15:40:00 2021-07-24T16:40:00;2021-07-25T11:40:00 2021-07-25T12:40:00;2021-07-25T11:40:00 2021-07-25T12:40:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-25T17:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-08-14T10:20:00 2021-08-14T11:20:00;2021-08-14T10:20:00 2021-08-14T11:20:00;2021-08-14T15:40:00 2021-08-14T16:40:00;2021-08-14T15:40:00 2021-08-14T16:40:00;2021-08-15T11:40:00 2021-08-15T12:40:00;2021-08-15T11:40:00 2021-08-15T12:40:00;2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T18:00:00;2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris