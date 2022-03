Cerveau Multitâches, une illusion ? Centre socio-culturel de Seichamps Seichamps Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Seichamps

Cerveau Multitâches, une illusion ? Centre socio-culturel de Seichamps, 16 mars 2022, Seichamps. Cerveau Multitâches, une illusion ?

Centre socio-culturel de Seichamps, le mercredi 16 mars à 18:30

Projection du documentaire “Cerveau multitâche, une illusion ?” réalisé par Katrin Kramer, Marion Schmidt, Allemagne Arte 2021 Effectuer plusieurs tâches simultanément devient banal, est-il si judicieux de promouvoir ainsi le « multitâche» ? Sommes-nous vraiment faits pour cela ? Est-ce une question d’adaptation, de génération ? Des chercheurs, issus des neurosciences, de la science du mouvement, de la psychologie cognitive ou de la sociologie, s’attellent à démêler les effets sur le cerveau et l’esprit de cette tendance à en faire toujours plus en même temps. Avec Marion MARCHIVE, doctorante au Centre de Recherche en Automatique de Nancy CRAN (CNRS-Université de Lorraine).

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dans le cadre du mois de la santé et de la semaine du cerveau, Sciences en Lumière vous propose une projection-débat autour du thème du « Cerveau Multitâche » et de la « productivité ». Centre socio-culturel de Seichamps 8 place François Mitterand 54280 Seichamps Seichamps Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T18:30:00 2022-03-16T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Seichamps Autres Lieu Centre socio-culturel de Seichamps Adresse 8 place François Mitterand 54280 Seichamps Ville Seichamps lieuville Centre socio-culturel de Seichamps Seichamps Departement Meurthe-et-Moselle

Centre socio-culturel de Seichamps Seichamps Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seichamps/

Cerveau Multitâches, une illusion ? Centre socio-culturel de Seichamps 2022-03-16 was last modified: by Cerveau Multitâches, une illusion ? Centre socio-culturel de Seichamps Centre socio-culturel de Seichamps 16 mars 2022 Centre socio-culturel de Seichamps Seichamps Seichamps

Seichamps Meurthe-et-Moselle