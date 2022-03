Cerveau Lent Musée d’histoire des sciences, 20 mars 2022, Genève.

Cerveau Lent

Musée d’histoire des sciences, le dimanche 20 mars à 10:30

Un spectacle sur l’esprit critique proposé par [A Seconde Vue](https://www.asecondevue.fr/), mettant en scène de façon étonnante, interactive et humoristique une série d’expériences et de résultats sur le fonctionnement de la pensée. Magie, mentalisme, sorcellerie ou tout simplement de la science ? Un spectacle pour découvrir et comprendre les mystères, les forces et les faiblesses de notre pensée… Le professeur Neuro, grand spécialiste mondial du cerveau lent vient faire une conférence spécialement pour vous. Oui mais problème … Son assistante revient de voyage où elle a vécu des expériences…. extraordinaires !! Et elle veut en faire profiter le public… Durée: 50′ suivi d’une discussion et d’expériences facultatives Lieu: Musée d’histoire des sciences Âge conseillé: dès 9 ans Spectacle famille Gratuit, dans la limite des places disponibles, réservation recommandée au 022 418 50 60 [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/cerveau-lent/)

CHF 0.-

L’association “A Seconde Vue” propose un spectacle pour découvrir les mystères du cerveau.

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève



