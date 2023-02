Cerveau et nature – Rencontre avec Michel Le Van Quyen Learning Planet Institute Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Cerveau et nature – Rencontre avec Michel Le Van Quyen Learning Planet Institute, 15 mars 2023, Paris. Le mercredi 15 mars 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

Pourquoi avons-nous besoin de la beauté du monde ? Michel Le Van Quyen nous parlera de l’impact de la nature sur notre santé mentale. Pourquoi avons-nous besoin de la beauté du monde ? Comment une immersion dans la nature peut-elle nous procurer une sensation de bien-être ? Quels mécanismes et quels circuits de notre cerveau sont impliqués ? Dans le cadre de la Semaine du Cerveau 2023, venez à la rencontre de Michel Le Van Quyen, auteur de Cerveau et nature et neuroscientifique à l’Inserm. L’occasion de révéler la science qui se cache derrière les bienfaits tant appréciés de la nature et de questionner notre rapport au vivant. Learning Planet Institute 8bis rue Charles V 75004 Paris Contact : https://www.eventbrite.fr/e/505861083117/

La semaine du cerveau

