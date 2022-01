Certifié Mado Le Creusot, 1 avril 2022, Le Creusot.

Certifié Mado L’arc Avenue François Mitterrand Le Creusot

2022-04-01 – 2022-04-01 L’arc Avenue François Mitterrand

Le Creusot Saône-et-Loire Le Creusot

EUR 35 35 Le nouveau spectacle de Noëlle Perna : « Certifié Mado »

Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent… Biiiiiiiip !

Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles…que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du Certifié Mado !

Ps : Pour le… Biiiiip… concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur internet !

creusot.initiatives@sfr.fr +33 3 85 55 02 79

Le nouveau spectacle de Noëlle Perna : « Certifié Mado »

Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent… Biiiiiiiip !

Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes les questions et surtout de répondre à celles…que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du Certifié Mado !

Ps : Pour le… Biiiiip… concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur internet !

L’arc Avenue François Mitterrand Le Creusot

dernière mise à jour : 2022-01-28 par