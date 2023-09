CertiAcadémie : explorez le monde du reconditionnement dans une ambiance conviviale ! CertiAcadémie Levallois-Perret, 20 octobre 2023, Levallois-Perret.

CertiAcadémie : explorez le monde du reconditionnement dans une ambiance conviviale ! 20 et 21 octobre CertiAcadémie

Vous découvrirez les rouages d’un smartphone reconditionné (iPhone, Samsung..) , apprendrez à identifier les pièces et composants d’un téléphone d’un iPhone d’Apple (comparatif Samsung), effectuer des tests, et maîtriserez les étapes pour changer une batterie ou un écran.

Cette formation cible **les réparateurs occasionnels** ainsi que **les apprentis techniciens** souhaitant élargir leurs compétences en intervenant sur des cas de pannes pratiques (tester une batterie défectueuse, panne suite à l’oxydation des composants…).

L’objectif principal est de découvrir et d’apprendre les bases de la réparation de smartphones.

Compétences acquises lors de la formation :

– **Assemblage et démontage de smartphones.**

– **Pratique de la substitution de la batterie et de l’écran.**

– **Exercices de remplacement de sous-ensembles de composants**

– Découverte de l’environnement de travail du réparateur de smartphone.

– Découverte des outils du réparateur de téléphone et de smartphone professionnel.

– Savoir identifier les pièces et composants d’un téléphone d’un iPhone d’Apple (comparatif Samsung).

– Connaître le vocabulaire technique et savoir s’informer sur le marché.

– Apprendre à identifier et à localiser les différentes pannes (tester une batterie défectueuse, panne suite à l’oxydation des composants…).

Cette étape est le Bloc 1 de notre formation technicien réparateur au sein de la CertiAcadémie qui s’adresse au technicien novice afin qu’il puisse assimiler les compétences de bases.

Tout au long de votre apprentissage, nos formateurs internes de CertiDeal vous accompagneront. Bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la réparation, nos experts partageront leur savoir-faire afin de vous guider au mieux.

CertiAcadémie 106 rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « laura@certideal.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T14:00:00+02:00

CertiDeal VC TECHNOLOGY