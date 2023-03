Certe Mathurin – Tout S’explique! LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Certe Mathurin – Tout S'explique! LA COMEDIE DE TOULOUSE, 9 décembre 2023, TOULOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. YATAAAAA PRODUCTIONS présente en accord avec LA PETITE COMEDIE (PLATESV-R-2022-009717): ce spectacle. « Après des années de recherches intensives et auto-financées, je vais pouvoir tout vous expliquer !Pourquoi les enfants c'est chiant mais utile ? Peut-on être un DJ argentin et lutter contre le racisme ? Qui sont vraiment les pharmaciennes ? Qui les a envoyées ? Ma mère ferait-elle une bonne ministre de la transition énergétique ? Autant de mystères seront résolus. Par contre, si vous vous attendez à des réponses sur le Big Bang ou Marlène Schiappa, c'est raté. Certe Mathurin LA COMEDIE DE TOULOUSE TOULOUSE 16 RUE SAINT GERMIER Haute-Garonne

