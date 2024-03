Certe Mathurin & Dolino Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 3 mars 2024.

Certe Mathurin & Dolino Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

On ne vous les présente plus, Dolino et Certe Mathurin habitués de la scène du Garage Comedy, nous régalent à chacune de leurs visites.

La crème du standup parisien et québecois s’allient pour un 30min/30min de pure folie !!



On ne vous les présente plus, Dolino et Certe Mathurin habitués de la scène du Garage Comedy, nous régalent à chacune de leurs visites.



Vous avez appréciés leur spectacles l’an dernier, cette fois, ils reviennent avec des nouvelles blagues et ont décidé de faire un spectacle ensemble !



Ne ratez pas ce 30-30min qui s’annonce explosifs ! 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 19:15:00

fin : 2024-03-03

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Certe Mathurin & Dolino Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille