Certains regardent les étoiles – Théâtre

Certains regardent les étoiles – Théâtre Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

Pleubian

Un double récit initiatique en images et en mots. Dans un dispositif vidéo le théâtre joue avec le cinéma pour raconter les histoires de Victor et de Gabrielle. Lors d’une conférence qui a lieu dans les années 90, Victor, spécialiste en météorite et malentendant, nous parle de sa passion pour les pierres qu’il collectionne depuis l’enfance et de son père qu’il ne connaît pas. La foudre interrompt la conférence devenue confidence pour laisser place à un film muet. Dans les années 30, Gabrielle, une jeune adolescente sourde et muette fugue et s’enfuit à Paris pour rejoindre sa mère, une célèbre actrice. Ces deux histoires, l’une en mots et l’autre en images, alternent, se répondent comme par magie et finissent par se rejoindre en une rêverie fantastique.

Deux histoires qui se croisent, s’entremêlent et s’entrechoquent autour d’une quête où chacun cherche à avoir une place quelque part.

“ Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d’entre nous regardent les étoiles ” Oscar Wilde

Tout public dès 8 ans.

+33 2 96 55 50 26 http://www.arche-sillon.com/

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

