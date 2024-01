Certains l’aiment show ! Théâtre de Belleville Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h15 à 22h45

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

– Tarif plein : 26€

– Tarif abonné.e : 11€

– Tarif réduit : 17€

– Tarif – de 26 ans : 11€

C’est dans son instabilité : accidents, prise de risques, que le théâtre va s’inventer. C’est dans ses failles que les questions sur l’identité, le genre, les relations hommes/femmes seront éprouvées et d’autant plus brûlantes qu’elles seront partagées par les acteurs, les actrices et public, dans le plaisir communicatif de faire du théâtre ensemble.

Deux comédiens à la recherche de travail sont témoins d’un meurtre. Deux témoins plus que gênants… Pour échapper aux criminels, désormais à leurs trousses, ils se réfugient dans un théâtre où doit se jouer un spectacle exclusivement de femmes. Mais la représentation est annulée car il manque deux comédiennes… Pour la survie des deux protagonistes, la représentation doit absolument avoir lieu. « The show must go on ! ». Ils décident alors de se transformer en femmes avec l’aide du public. Rendu complice, le public va alors être impliqué en permanence dans la fabrication de la représentation.

Théâtre de Belleville 16 Pass. Piver 75011 Paris

Théâtre de Belleville
+33148067234
reservations@theatredebelleville.com

