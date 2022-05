Certains l’aiment court

Certains l’aiment court, 19 mai 2022, . Certains l’aiment court

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19 21:30:00 EUR 0 0 CERTAINS L’AIMENT COURT Jeudi 19 mai à 20 h 30 Un film de Alexe Poukine

Avec Alexe Poukine, Lua Michel

2020 / France / Couleur /39’

Jeanne emmène sa fille de six ans en week-end à Majorque. Alors que tout part à vau-l’eau, la seule préoccupation de la mère est de photographier Kiki, la mascotte de la classe. CERTAINS L’AIMENT COURT Jeudi 19 mai à 20 h 30 Un film de Alexe Poukine

Avec Alexe Poukine, Lua Michel

2020 / France / Couleur /39’

Jeanne emmène sa fille de six ans en week-end à Majorque. Alors que tout part à vau-l’eau, la seule préoccupation de la mère est de photographier Kiki, la mascotte de la classe. dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville