Certaines n’Avaient Jamais vu la Mer ESSAION – SALLE CABARET, 5 juillet 2023, PARIS.

Certaines n’Avaient Jamais vu la Mer ESSAION – SALLE CABARET. Un spectacle à la date du 2023-07-05 à 19:00 (2023-05-31 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

THEATRE DE L’ESSAION présente ce spectacle A début du 20ème siècle, des femmes Japonaises embarquent pour une longue traversée vers San Francisco où les attendent des hommes à qui elles sont mariées par procuration et dont elles ne connaissent qu’une seule chose : une photographie.Arrivées aux États-Unis, la confrontation entre l’American dream et la réalité sera douloureuse…Deux comédiennes prêtent leur voix et leur corps aux témoignages de ces femmes déracinées. Elles n’incarnent pas. Elles sont passeuses. Elles suggèrent et vous laissent aller à la rencontre de ces fragments de vie.La parole émerge du roman de Julie Otsuka. Le livre, à la fois objet scénique et fil conducteur, accompagne les comédiennes. Elles le quittent et y reviennent. Il est l’objet de la lecture, la trace laissée par le passé.Deux valises sur le plateau symbolisent différents espaces : elles sont couchettes sur le bateau, coffres à trésors, autel, lieux des souvenirs enfouis…Le livre, des réminiscences de chants, des valises, et le public est invité à partir pour une longue traversée.Prix Fémina étranger 2012. Théâtre contemporainA partir de 15 ansDurée: 70 minutesAuteur: Julie OTSUKAAvec : Sandrine Briard, Béatrice VincentTraduction : Carine ChichereauScénographie : Sophie Piegelin Regard extérieur : Delphine Augereau Certaines n’Avaient Jamais vu la Mer

ESSAION – SALLE CABARET PARIS 6, RUE PIERRE-AU-LARD Paris

