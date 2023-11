« Certaines n’avaient jamais vu la mer » au théâtre Essaïon Théâtre Essaïon Paris, 11 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 11 octobre 2023 au mercredi 15 novembre 2023 :

mercredi

de 21h00 à 22h15

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

En 1919, des Japonaises embarquent pour une longue traversée vers San Francisco, où les attendent des hommes à qui elles sont mariées par procuration et dont elles ne connaissent qu’une seule chose : une photographie. La confrontation entre l’American dream et la réalité sera douloureuse…

L’histoire

Deux comédiennes prêtent leur voix et leur corps aux témoignages de ces femmes déracinées. Elles n’incarnent pas. Elles sont passeuses. Elles suggèrent et nous laissent aller à la rencontre de ces fragments de vie.

La parole émerge du roman de Julie Otsuka. Le livre, à la fois objet scénique et fil conducteur, accompagne les comédiennes. Elles le quittent et y reviennent. Il est l’objet de la lecture, la trace laissée par le passé.

Deux valises sur le plateau symbolisent différents espaces : elles sont couchettes sur le bateau, coffres à trésors, autel, lieux des souvenirs enfouis…

Le livre, des réminiscences de chants, des valises, et le public est invité à partir pour une longue traversée.

L’avis de la rédaction

Que vous ayez lu le livre de

Julie Otsuka ou pas, ce spectacle capte son auditoire en deux minutes. Certaines n’avaient jamais vu la mer, sorti en 2011 a été couronné, l’année suivante, du prix Femina étranger. L’histoire

de ces Japonaises mariées à distance, après avoir choisi un époux sur photo, dans

les années 1930, est bouleversante. Sur la petite scène de l’Essaïon, deux

comédiennes, Sandrine Briard et Béatrice Vincent, prêtent leurs corps et

leurs voix à des milliers d’immigrantes japonaises : couturières,

paysannes, cuisinières…

À elles deux, elles symbolisent toute la résignation,

toutes les illusions perdues, toute la tristesse du déracinement, sans jamais

tomber dans le pathos. Avec une étonnante douceur et une poésie rare, on se

laisse entraîner dans le quotidien de l’American dream qui se transforma vite

en cauchemar dès le pied posé au port de San Francisco. En soixante-dix petites

minutes, on se laisse porter par le « nous » qui rythme le texte,

comme une prière, au point de nous hanter longtemps après être sortis du

théâtre…

Théâtre Essaïon 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris

Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1006_certaines-navaient-jamais-vu-la-mer.html

Corinne Marianne Pontoir « Certaines n’avaient jamais vu la mer » au théâtre Essaïon