Meudon Atelier de l'artiste peintre Sylvie Brun Hauts-de-Seine, Meudon Certaines Atelier de l’artiste peintre Sylvie Brun Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Certaines Atelier de l’artiste peintre Sylvie Brun, 19 juin 2021-19 juin 2021, Meudon. Certaines

Atelier de l’artiste peintre Sylvie Brun, le samedi 19 juin à 18:00

Mélanie GENTILHOMME création sonore Un récit de femmes japonaises qui ont tout abandonné au début du XXème siècle pour épouser aux Etats-Unis des inconnus. Eux aussi japonais. Leurs voix s’élèvent pour raconter leur sort de femmes immigrées, baignées dans la douce tranquillité des tableaux de l’artiste peintre Sylvie Brun.

Participation libre

Echappée sonore Atelier de l’artiste peintre Sylvie Brun 44 rue des Marais, 92190 MEUDON Meudon Le Val Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T18:00:00 2021-06-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier de l'artiste peintre Sylvie Brun Adresse 44 rue des Marais, 92190 MEUDON Ville Meudon lieuville Atelier de l'artiste peintre Sylvie Brun Meudon