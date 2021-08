Paris L'international île de France, Paris Certain Radio Party #1: Riviere de Corps L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le vendredi 10 septembre 2021

” Une vague froide qui confectionne en duo une synthwave glacée. L’ensemble aurait pu servir de bande-son d’un film de propagande soviétique sur le voyage de Youri Gargarine à bord du Vostok 1.” A Certain Radio présente : * Le Goût Acide Des Conservateurs (Evreux) ” Une vague froide Normande qui confectionne en duo une synthwave lancinante et glacée. L’ensemble aurait pu servir de bande-son d’un film de propagande soviétique sur le voyage de Youri Gargarine à bord du Vostok 1. Un bel album chez les délicieux ERR Rec sorti l’an dernier. * Rivière de Corps ( Strasbourg) ” Musique pesante avec des synthés qui dégueulent de distorsion, reverb, delay; une voix lointaine, aux propos obscurs et inquiétants. Mantras païens modernes en provenance de l’Aube”. * STTO (Paris) “Hiver 2020. En plein cœur de la pandémie, Manu, Olivier, Paul et William forment STTO, bien décidés à prendre à contre-pied la crise économique qui se profile en grappillant dès la réouverture des bars quelques pintes gratos contre un bref tour de chant.” Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

5 rue Moret Paris 75011

Contact :L'international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/219215436792114/

