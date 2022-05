“CER[S] MOI UN VERRE” – VIGNOBLE DELONCA Cers, 10 juin 2022, Cers.

“CER[S] MOI UN VERRE” – VIGNOBLE DELONCA Cers

2022-06-10 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-10 01:00:00 01:00:00

Cers Hérault

Le Vignoble Delonca organisera le Vendredi 10 Juin 2022, à partir de 19h, la première édition de sa soirée Cer[s] Moi Un Verre, dans une ambiance conviviale, gourmande et musicale.

Nous profiterons de cette occasion pour mettre en lumière les médailles obtenues cette année sur nos cuvées.

Nous serons heureux de vous compter parmi nos invités.

Nos partenaires :

Le food truck Briterrois : Fish and chips, burger

Traiteur les savouries : Charcuterie, Fromage et dessert

Chez Penda : Les Coquillages

Musique : Patrice et Denis Duo Non Stop

Ouvert à tous, réservation conseillé.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

+33 6 18 09 13 58

Cers

