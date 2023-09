FÊTE DU VIN PRIMEUR Cers, 22 octobre 2023, Cers.

Cers,Hérault

Venez assister à la fête du vin primeur! animations et dégustations.

2023-10-22 12:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Cers 34420 Hérault Occitanie



Join us for the fête du vin primeur! entertainment and tastings

Participe en la fiesta del vino de calidad: animaciones y degustaciones

Besuchen Sie das Fest des Frühweins! Animationen und Verkostungen

