Saint-Martin en Coailleux Un bâtiment, combien de vies? CERPI – teintureries Gillet Saint-Martin en Coailleux, 14 octobre 2023, Saint-Martin en Coailleux. Un bâtiment, combien de vies? Samedi 14 octobre, 15h00 CERPI – teintureries Gillet Gratuit, sur inscription. Places limitées. Visite guidée Architecturale et Patrimoniale des anciennes teintureries Gillet.

Ensemble classé Monument historique. Architecte Gaspard André.

Suivie d’une conférence sur le thème « Un bâtiment, combien de vies? ».

Organisé par Guillaume Benier Architecte, en partenariat avec le Centre d'Etudes et de Recherches du Patrimoine Industriel du Pays du Gier (CERPI).

