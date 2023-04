Etapes Vigneronnes 4 Caulet-Sud, 27 mai 2023, Cérons.

Pour sa 24ème édition, retrouvez nos amis vignerons d’Alsace, de Corbières, de Bourgueil, Cognac, Champagne, Sauternes ainsi que des producteurs et artisans locaux.

Restauration sur place avec la Ferme Auberge Bio Carraz de Gajac – Réservation conseillée.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 19:00:00. .

4 Caulet-Sud Clos Bourgelat

Cérons 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its 24th edition, meet our friends wine growers from Alsace, Corbières, Bourgueil, Cognac, Champagne, Sauternes as well as local producers and craftsmen.

Catering on site with the Ferme Auberge Bio Carraz de Gajac – Reservation advised

En su 24ª edición, conozca a nuestros amigos viticultores de Alsacia, Corbières, Bourgueil, Cognac, Champaña, Sauternes, así como a los productores y artesanos locales.

Catering in situ con la Ferme Auberge Bio Carraz de Gajac – Se recomienda reservar

Ausgabe finden Sie unsere Winzerfreunde aus dem Elsass, aus Corbières, Bourgueil, Cognac, der Champagne und Sauternes sowie lokale Produzenten und Handwerker.

Verpflegung vor Ort mit der Ferme Auberge Bio Carraz aus Gajac – Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Cadillac-Podensac