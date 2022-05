Cernuschi Art Vidéo #5 Musée Cernuschi – musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris, 24 mai 2022, Paris.

Le musée Cernuschi et la Société des amis du musée Cernuschi proposent une nouvelle édition de “Cernuschi Art Vidéo”. Ce programme, qui réunit des artistes de Chine, de Corée, du Japon et du Vietnam, revient cette année avec une sélection d’œuvres consacrées à la question du rapport des populations aux autorités politiques et économiques.

RAPPORTS DE FORCE

En Extrême-Orient comme ailleurs, de nombreux artistes ont traité de ce sujet. Plusieurs ont opté pour le format vidéo. Celui-ci permet avec une grande efficacité de mettre en scène le pouvoir et l’articulation entre l’individu et le collectif, de saisir au plus proche l’énergie qui parcourt les corps et les esprits en mouvement, de capter les tensions qui s’installent et s’intensifient.

Les vidéos sélectionnées témoignent de la plasticité du médium. Témoignage quasi brut d’une performance ou d’une action militante, mise en scène destinée à interroger la fidélité des images à la réalité, captation de souvenirs ou représentation symbolique des luttes, chaque œuvre délivre sa part de la vérité ambiguë des rapports sociaux et politiques.

Programmation

Les vidéos sont projetées les unes à la suite des autres dans l’auditorium du musée Cernuschi, du 24 au 29 mai 2022.

Séances à 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30 :

Lim Minouk (née en 1968), New Town Ghost, 2005, 10 min. 45

(né en 1971), Night/2.4KM, 2009, 9 min. 30 Chim↑Pom from Smappa!Group (collectif formé en 2005), Black of Death, 2008, 9 min. 13

(né en 1973), Red Etude, 2009, 5 min. Yu Cheng-Ta (né en 1983), She is My Aunt, 2008, 7 min. 7

(née en 1982), Between Two Worlds, 2014, 15 min. 51 Chim↑Pom from Smappa!Group (collectif formé en 2005), Black of Death, 2013, 8 min. 53

