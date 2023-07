Vide-greniers à Cernoy-en-Berry CERNOY EN BERRY Cernoy-en-berry Catégorie d’Évènement: Cernoy-en-berry Vide-greniers à Cernoy-en-Berry CERNOY EN BERRY Cernoy-en-berry, 14 juillet 2023, Cernoy-en-berry. Vide-greniers à Cernoy-en-Berry Vendredi 14 juillet, 06h00 CERNOY EN BERRY Venez chiner à Cernoy-en-Berry, le 14 juillet ! Rendez-vous au lotissement des Presles à partir de 6 h 00, l’emplacement est gratuit. Sur place, vous trouverez buvette et restauration. Pour toute réservation, merci de contacter le 06 64 23 55 10. CERNOY EN BERRY 2 Rue de Concressault, Cernoy-en-berry Cernoy-en-berry Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

