Atelier couture Cernay, 14 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Lors de cet atelier organisé par le SM4, venez fabriquer des accessoires pour Halloween !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Come and make Halloween accessories at this workshop organized by SM4!

¡Ven a hacer accesorios de Halloween en este taller organizado por SM4!

In diesem von SM4 organisierten Workshop kannst du Halloween-Accessoires herstellen!

