Foire d’automne Cernay, 4 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Braderie annuelle : expositions des commerçants locaux et de nombreux artisans de toute la France. Manège, exposition de voitures….

2023-10-04 fin : 2023-10-04 18:00:00. EUR.

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Annual flea market: exhibitions of local traders and many craftsmen from all over France. Carousel, car show…

Rastro anual: exposiciones de comerciantes locales y de numerosos artesanos de toda Francia. Tiovivo, exposición de coches…

Jährliche Braderie: Ausstellungen der lokalen Händler und zahlreicher Handwerker aus ganz Frankreich. Karussell, Autoausstellung…

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay