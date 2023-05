Gala de danse 32 rue Georges Risler, 1 juillet 2023, Cernay.

Les danseurs de Cawal’tag vous emmèneront dans un voyage intergalactique au fin fond de l’univers..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



The dancers of Cawal’tag will take you on an intergalactic journey to the depths of the universe.

Los bailarines de Cawal’tag le llevarán en un viaje intergaláctico a las profundidades del universo.

Die Tänzer von Cawal’tag nehmen Sie mit auf eine intergalaktische Reise in die Tiefen des Universums.

