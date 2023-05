Spectacle : acidulé 32 rue Georges Risler, 16 mai 2023, Cernay.

Un spectacle qui témoigne dans un paysage graphique et plastique, de la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société qui nous pousse à acheter et consommer toujours plus au dépends de nos personnalités..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 21:00:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



A show which testifies in a graphic and plastic landscape, of the difficulty for our beings to evolve in a society which pushes us to buy and consume always more at the expense of our personalities.

Un espectáculo que da testimonio, en un paisaje gráfico y plástico, de la dificultad de nuestro ser para evolucionar en una sociedad que nos empuja a comprar y consumir cada vez más a expensas de nuestra personalidad.

Eine Aufführung, die in einer grafischen und plastischen Landschaft von der Schwierigkeit unserer Wesen zeugt, sich in einer Gesellschaft zu entwickeln, die uns dazu drängt, immer mehr zu kaufen und zu konsumieren, auf Kosten unserer Persönlichkeiten.

