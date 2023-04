Théâtre : sur mon chemin… 32 rue Georges Risler, 6 mai 2023, Cernay.

Un théâtre d’images, de silhouettes, d’ombres, et de jeux entre deux comédiens qui s’adresse aux tout-petits ainsi qu’aux adultes..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 10:45:00. EUR.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



A theater of images, silhouettes, shadows, and games between two actors that is aimed at children and adults.

Un teatro de imágenes, siluetas, sombras y juegos entre dos actores dirigido tanto a niños pequeños como a adultos.

Ein Theater aus Bildern, Silhouetten, Schatten und Spielen zwischen zwei Schauspielern, das sich sowohl an Kleinkinder als auch an Erwachsene richtet.

