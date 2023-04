Théâtre : silence on frappe faubourg de Colmar, 6 mai 2023, Cernay.

Proposer un spectacle sur les violences conjugales, c’est proposer une parole qui interroge, interpelle et mobilise. Car ce qui fait le lit de la violence conjugale, c’est le silence..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 21:15:00. EUR.

faubourg de Colmar

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



To propose a show on domestic violence is to propose a word that questions, challenges and mobilizes. Because what makes the bed of conjugal violence is the silence.

Proponer un espectáculo sobre la violencia doméstica es proponer una palabra que cuestiona, interpela y moviliza. Porque lo que hace el lecho de la violencia conyugal es el silencio.

Eine Aufführung über häusliche Gewalt anzubieten, bedeutet, ein Wort vorzuschlagen, das Fragen stellt, herausfordert und mobilisiert. Denn was den Nährboden für häusliche Gewalt bildet, ist das Schweigen.

