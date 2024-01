Concert Bal’us’trad… de l’extérieur vers l’intérieur Cernay, vendredi 16 février 2024.

Concert Bal’us’trad… de l’extérieur vers l’intérieur Cernay Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

Bal’us’trad est né en 2001 en Alsace. Les avez-vous peut-être déjà vus ou entendus ? Des mélodies, des chansons, du rire et quelques anecdotes des « résidences itinérantes » vous attendent pour un moment inoubliable. Et à la sortie, le nouvel album plein de joies et de mélodies, juste pour vos oreilles.

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr



