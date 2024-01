Spectacle mon monstre à moi Cernay, samedi 3 février 2024.

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-03

Sasha est triste parce que, cet après-midi, à la piscine, tout le monde s’est moqué de lui parce que C’est le fils de la dame de la piscine, et il sait même pas nager… La honte ! Pourtant il faudra bien qu’il plonge. Mais pour cela, il devra dépasser les railleries, ses tics, ses tocs et ses superstitions. Sasha est un enfant comme ça terrifié de tout, avec une peur plus grande que lui, presque aussi grande que… LE MONSTRE QUI APPARAIT DERRIÈRE LUI !

32 rue Georges Risler

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr



