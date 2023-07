Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du château de Cerisy-La-Salle Cerisy-la-Salle, 16 septembre 2023, Cerisy-la-Salle.

Cerisy-la-Salle,Manche

Journées Européennes du Patrimoine : Visite guidée du château de Cerisy-La-Salle. Départs des visites à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, durée 1h30..

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Cerisy-la-Salle 50210 Manche Normandie



European Heritage Days: Guided tour of the Château de Cerisy-La-Salle. Tours depart at 10:30 am, 11:30 am, 2:30 pm, 3:30 pm, 4:30 pm, duration 1:30 am.

Jornadas Europeas del Patrimonio: Visita guiada del castillo de Cerisy-La-Salle. Salidas a las 10.30 h, 11.30 h, 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h, duración 1.30 h.

Europäische Tage des Kulturerbes: Geführte Besichtigung des Schlosses von Cerisy-La-Salle. Beginn der Führungen um 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30 Uhr, Dauer 1:30 Stunde.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche