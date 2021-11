Cerisy-la-Forêt Abbaye Saint Vigor Cerisy-la-Forêt, Manche Noël à l’abbaye Abbaye Saint Vigor Cerisy-la-Forêt Catégories d’évènement: Cerisy-la-Forêt

Manche

Noël à l’abbaye Abbaye Saint Vigor, 19 décembre 2021 14:00, Cerisy-la-Forêt. Dimanche 19 décembre, 14h00 Sur place Entrée libre contact@abbaye-cerisy.fr Venez profiter d’une après-midi féérique à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt. Au programme : balade en calèche, concert de chorale de noël, lectures de contes, ect.. Venez profiter d’une après-midi féérique à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt. Au programme : balade en calèche, concert de chorale de noël, lectures de contes, stands de vin et chocolat chaud, gâteaux, collecte de jouets pour le secours populaire, concours de couronne de noël… Abbaye Saint Vigor rue des sangles 50680 Cerisy-la-Forêt 50680 Cerisy-la-Forêt Manche dimanche 19 décembre – 14h00 à 19h00

