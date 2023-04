Rassemblement de porsche Le Mont, 29 avril 2023, Cerisy-Belle-Étoile.

L’association Porsch’color Honfleur organise son 6ème rassemblement de Porsche.

Un des rallyes partira du Mont Cerisy…. L’occasion de découvrir des Porsches légendaires comme les derniers modèles!.

2023-04-29 à 08:30:00 ; fin : 2023-04-29 12:30:00. .

Le Mont

Cerisy-Belle-Étoile 61100 Orne Normandie



The Porsch’color Honfleur association organizes its 6th Porsche gathering.

One of the rallies will start from Mont Cerisy…. The opportunity to discover legendary Porsches as well as the latest models!

La asociación Porsch’color Honfleur organiza su 6º rally Porsche.

Uno de los rallies partirá de Mont Cerisy…. Una oportunidad para descubrir Porsches legendarios y los modelos más recientes

Der Verein Porsch’color Honfleur organisiert sein 6. Porsche-Treffen.

Eine der Rallyes wird vom Mont Cerisy aus starten….. Die Gelegenheit, legendäre Porsches und die neuesten Modelle zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-21 par Flers agglo