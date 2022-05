Cerise sur le gâteau, 30 juin 2022, .

L’expérience sonore proposée par DAME AREA revisite dans un minimalisme libéré, sauvage et industriel les intentions de Einsturzende Neubauten des débuts. Les textures synthétiques répandent des images crasseuses et évoquent les délires fantasmagoriques de Nurse With Wound. Leurs lives s’apparentent à une transe d’un derviche tourneur sous pillule Krautrock…de la magie rouge !

Le projet à 4 têtes BALBOA TO BILBAO offre un punk rock aux sonorités noise et un tantinet hardcore ! Un vrai All Stars Band frenchy composé de membres de Uncommonmenfrommars, Robot Orchestra, Gâtechien, Microfilm….quelques pages d’histoire de l’indé ! Le groupe ne sera pas là pour rigoler, prenez de bonnes semelles ! Car l’enrobage se fera par une série de platinistes du sérail, pour se trémousser debout (enfin!)

Dame Area – Trans industrielle – Barcelone (Espagne)

Balboa to bilboa – Indie rock – Nouvelle Aquitaine

