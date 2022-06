Cérilly en fête

Cérilly en fête, 23 juillet 2022, . Cérilly en fête

2022-07-23 – 2022-07-23 Cérilly en Fête, le Samedi 23 Juillet, organisé par l’association All Terre Natif: jeux, divertissements, marché local, buffet et buvette sur la Place du Champ de Foire. +33 4 70 67 52 00 dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville