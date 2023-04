Il était une fois Tronçais, Chênes et Légendes Office de Tourisme de Cérilly, 7 juillet 2023, Cérilly.

Une découverte originale de Tronçais où se mêlent les célèbres légendes du massif forestier, ses mystères mais également la vie et les traditions des travailleurs du bois depuis plusieurs siècles..

2023-07-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Office de Tourisme de Cérilly Place du Champ de Foire

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An original discovery of Tronçais where the famous legends of the forest massif, its mysteries but also the life and traditions of the wood workers for several centuries are mixed.

Un descubrimiento original de Tronçais donde se mezclan las famosas leyendas del macizo forestal, sus misterios pero también la vida y las tradiciones de los trabajadores de la madera desde hace varios siglos.

Eine originelle Entdeckung von Tronçais, in der sich die berühmten Legenden des Waldmassivs, seine Geheimnisse, aber auch das Leben und die Traditionen der Holzarbeiter seit mehreren Jahrhunderten vermischen.

