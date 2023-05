Il était une fois Tronçais Chênaie de Prestige Place du Champ de Foire, 5 juillet 2023, Cérilly.

Parcours de 4km à la découverte de la Forêt de Tronçais, labellisée Forêt d’Exception. Seront abordés : les grands principes sylvicoles, histoire et gestion forestière, fontaine de la Goutte d’Argent et usages des bois de Tronçais.

Sur réservation..

2023-07-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-30 12:00:00. .

Place du Champ de Foire Point Information Touristique Cérilly

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 4km walk to discover the Forest of Tronçais, labeled Forest of Exception. The main silvicultural principles, the history and management of the forest, the Goutte d’Argent fountain and the uses of the Tronçais woods will be discussed.

On reservation.

Un paseo de 4 km para descubrir el bosque de Tronçais, galardonado con el título de « Forêt d’Exception ». Se abordarán los principales principios silvícolas, la historia y la gestión forestal, la fuente de la Goutte d’Argent y los usos del bosque de Tronçais.

Sólo con reserva previa.

4 km lange Strecke zur Entdeckung des Forêt de Tronçais, der als Forêt d’Exception ausgezeichnet wurde. Themen sind: die wichtigsten Grundsätze der Forstwirtschaft, Geschichte und Verwaltung der Wälder, der Brunnen Goutte d’Argent und die Nutzung der Wälder von Tronçais.

Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OTI Vallée du Coeur de France