Sortie découverte des oiseaux des bouchures Association Polymorphe Corp., 23 avril 2023, Cérilly.

Avec Camille Gesnin, naturaliste. Venez découvrir les oiseaux vivant dans les bouchures lors d’une promenade matinale. à travers une écoute et une observation collective, apprenez à les identifier à vue et au chant..

2023-04-23 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-23 12:00:00. EUR.

Association Polymorphe Corp. Ferme du Rutin

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



With Camille Gesnin, naturalist. Come and discover the birds living in the bushes during a morning walk. Through listening and collective observation, learn to identify them by sight and by song.

Con Camille Gesnin, naturalista. Venga a descubrir los pájaros que viven en los matorrales durante un paseo matinal. A través de la escucha y la observación colectiva, aprenda a identificarlos por la vista y por el canto.

Mit Camille Gesnin, Naturforscherin. Entdecken Sie bei einem Morgenspaziergang die Vögel, die in den Schluchten leben. Durch gemeinsames Zuhören und Beobachten lernen Sie, sie auf Sicht und anhand ihres Gesangs zu identifizieren.

Mise à jour le 2023-04-11 par OTI Vallée du Coeur de France