Stage de danse hip-hop 1 rue Marx Dormoy, 15 avril 2023, Cérilly. Stage d’initiation au Hip-Hop avec Aidan Shields, professeur diplômé..

2023-04-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-15 17:00:00. EUR.

1 rue Marx Dormoy Salle d’honneur à la mairie de Cérilly

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to Hip-Hop with Aidan Shields, certified teacher. Introducción al Hip-Hop con Aidan Shields, profesor titulado. Hip-Hop-Einführungskurs mit Aidan Shields, einem ausgebildeten Lehrer. Mise à jour le 2023-04-11 par OTI Vallée du Coeur de France

