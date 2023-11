Les Coquettes Merci Francis – Tournée LE DOUZE, 12 janvier 2024, CERGY.

Les Coquettes Merci Francis – Tournée LE DOUZE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Les Coquettes c’est un trio, Mélodie, Lola et Marie. Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, chics et glamour, qui se distinguent par leur acuité et mêlent, sur scène, sketchs piquants et chansons engagées. Dans Merci Francis ! conçu comme un appel d’air ébouriffant, Les Coquettes tentent de répondre avec pertinence et bonne humeur à des questions cruciales, quotidiennes et politiques, à savoir « Qu’est-ce que ça fait de vieillir ? », « Pourquoi les frotteurs se frottent ? « , « Qui est Francis ?», et nous montrent le chemin d’une sororité nouvelle, percutante, tendre, disruptive et divertissante. Un grand bol d’air frais, Un trio qui titille et torpille les idées reçues, Un show ébouriffant qui fédère Télérama, le Monde et le Figaro, Des jeunes femmes qui chantent charment et désarment ! Des rires, des moments de vie, des rires et de l’enthousiasme à gogo… Les Coquettes sont de retour, et en grande forme ! « Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde « Elles enchantent le public » Elle « Décapant, on aime beaucoup » Télérama « Notre coup de cœur » Le Figaro Avec Lola Cès, Marie Facundo, Mélodie Molinaro Auteur : Les Coquettes Mise en scène : Nicolas Nebot Production : Jean-Marc Dumontet Production Les Coquettes Les Coquettes

LE DOUZE CERGY 12 ALLEE DES PETITS PAINS Val-DOise

33.0

EUR33.0.

