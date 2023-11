Nneka + Photøgraph+ Mawu’Nyo LE DOUZE, 1 décembre 2023, CERGY.

Le Douze et le collectif Ecstatic Playground présentent « Douze Ecstase ». Au programme, un cocktail « good vibes » Soul, Pop et Electro qui adoucira l’entrée dans la saison hivernale. Ce concert marquera le passage de flambeau entre Mawu’nyo (saison 22-23) et Photograph (en 23-24) en tant qu’artistes associés au Douze. NNEKA Auteure-compositrice et interprète, ses textes à caractère politique l’ont rapidement imposée comme l’une des voix les plus puissantes d’Afrique. Les textes de Nneka abordent une myriade de questions sociales, notamment l’amour maternel, les peines de cœur et la quête de justice. Love Supreme est un album d’introspection inspiré par l’existentialisme. Nneka, pour qui « être présent.e est la clé à ce moment précis » défend ce mantra sur disque et sur scène. PHOTØGRAPH Photøgraph est le groupe associé au Douze pour la saison 2023-2024. Ce trio de Pop alternative franco-britannique délivre des mélodies entêtantes, à la frontière du populaire et de l’indépendant. Sous le vernis d’une pop colorée se cache une musique soignée, sensible, qui oscille entre fougue et légèreté. Sur scène, une énergie rock et électronique se libère, offrant au public un live sauvage et explosif. MAWU’NYO Mawu’Nyo était l’artiste associé au Douze durant la saison 2022-2023. Musicien, compositeur, danseur et circassien originaire de Cergy, ses compositions mêlant piano, musique électronique et voix nous emmènent subtilement dans un univers enivrant. Suspendus aux mains de ce chef d’orchestre qui joue de ses machines, nous restons captivés par une douceur électro-acoustique qui fait voyager notre imaginaire et danser notre âme. Déroulé prévisionnel : 20h Mawu’Nyo 21h Photøgraph 22h Nneka + Dj set du Izaboo Sound à l’ouverture des portes et pendant des changements de plateaux. INFORMATIONS PRATIQUES : Spectacle assis – Placement libre (places non numérotées) Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire annoncé. Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy 01 34 33 32 12 RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle à partir de 19h jusqu’à minuit. Nneka Nneka

