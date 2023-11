Niro LE DOUZE Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Niro LE DOUZE, 25 novembre 2023, CERGY. Niro LE DOUZE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Le patron est de retour ! Après plusieurs mois de silence musical, Niro dévoile son douzième album intitulé avec justesse Taulier. Un projet remarquablement pluriel, cohérent et incisif qui marque en apothéose les 10 ans de carrière de l’artiste. Dans des registres profondément différents, cet album révèle toutes les facettes de cet artiste complet et complexe, comme un voyage à l’intérieur de ses inspirations, une exploration de ses sens.Tout publicRéservation PMR : 04 68 51 64 40 Niro Niro Votre billet est ici LE DOUZE CERGY 12 ALLEE DES PETITS PAINS Val-DOise 27.5

EUR27.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Cergy, Val-d'Oise Autres Lieu LE DOUZE Adresse 12 ALLEE DES PETITS PAINS Ville CERGY Departement Val-DOise Lieu Ville LE DOUZE latitude longitude 49.0476466603719;2.0342322098762895

LE DOUZE CERGY Val-DOise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cergy/